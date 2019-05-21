الريال يمدد عقد توني كروس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبدى الألماني الدولي توني كروس أمس، سعادته بتمديد عقده مع ريال مدريد الإسباني، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى 2023.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد كروس (29 عاما) مع النادي الملكي بعد 3 أعوام، لكن ريال مدريد أعلن أمس تمديد التعاقد لموسم آخر.

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وفي مؤتمر صحفي عقد أمس باستاد سانتياجو برنابيو، تم سؤال توني كروس عما إذا كان الموسم المتواضع لريال قد دفعه للتفكير في الرحيل عن الفريق، ورد قائلا «لو كانت لدي أي شكوك لما كنت متواجدا هنا، لم يصل أي لاعب إلى قمة مستوياته هذا الموسم، ونحن بشر».

وأوضح «هذا أمر طبيعي بعد التتويج بلقب دوري الأبطال 3 مرات متتالية، ولكن ما كان استثنائيا هو أننا فزنا بـ 3 ألقاب متتالية بدوري الأبطال، الآن نحن متحمسون للموسم المقبل، لا يمكنني قول إننا سنفوز بكل شيء ولكننا سنتنافس».

ولدى سؤال كروس عما إذا كان يمكن للريال التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، قال اللاعب الألماني «إنها صفقة جيدة لكن لا يمكنني شراء مبابي، أحبه كلاعب ولكن هذه مسألة تخص النادي».