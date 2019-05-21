محمد بن مسعود - الدمام - عدسات المصورين تلتقط آلاف اللقطات فى منتصف الشهر الكريم تصوير: عماد الأزوري تصدر "رمضان الطائف" المشهد‏، حيث انتصف الشهر وما زلنا في ميعاد ‫مع المطر. واحتلت "الطائف" مركزًا متقدمًا حيث آلاف اللقطات التي تزينت بها عدسات المصورين لتلك المدينة الحالمة التي تبقى عنوانًا للجمال، ومقصدًا للسياح والباحثين عن المتعة، وهدفًا لعدسات المصورين الذين ينقلون انعكاسًا من طبيعةٍ حقة، ويلتقطون قصائد على وجه الماء .. فهل تكذب المرايا؟!. Advertisements "أمطار الطائف" تتصدر المشهد والأجواء الماطرة تظهر جمالها فهد العتيبي الخليج 365 2019-05-21 تصوير: عماد الأزوري تصدر "رمضان الطائف" المشهد‏، حيث انتصف الشهر وما زلنا في ميعاد ‫مع المطر. واحتلت "الطائف" مركزًا متقدمًا حيث آلاف اللقطات التي تزينت بها عدسات المصورين لتلك المدينة الحالمة التي تبقى عنوانًا للجمال، ومقصدًا للسياح والباحثين عن المتعة، وهدفًا لعدسات المصورين الذين ينقلون انعكاسًا من طبيعةٍ حقة، ويلتقطون قصائد على وجه الماء .. فهل تكذب المرايا؟!. 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 12:27 AM عدسات المصورين تلتقط آلاف اللقطات فى منتصف الشهر الكريم عدسات المصورين تلتقط آلاف اللقطات فى منتصف الشهر الكريم تصوير: عماد الأزوري تصدر "رمضان الطائف" المشهد‏، حيث انتصف الشهر وما زلنا في ميعاد ‫مع المطر. واحتلت "الطائف" مركزًا متقدمًا حيث آلاف اللقطات التي تزينت بها عدسات المصورين لتلك المدينة الحالمة التي تبقى عنوانًا للجمال، ومقصدًا للسياح والباحثين عن المتعة، وهدفًا لعدسات المصورين الذين ينقلون انعكاسًا من طبيعةٍ حقة، ويلتقطون قصائد على وجه الماء .. فهل تكذب المرايا؟!. ، "أمطار الطائف" تتصدر المشهد والأجواء الماطرة تظهر جمالها ،

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