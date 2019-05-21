محمد بن مسعود - الدمام - يقفون أمام الإشارات وينظمون حركة السير يقف رجال المرور في وسط الطرقات وإفطارهم يكون السهر على راحة زوار هذه البلاد وقاصدي المسجد الحرام. فذاك يقف أمام إحدى الإشارات، أو ينظم حركة السير، وآخر يوجّه قائد مركبة أو يباشر حادث سير؛ فكلمة شكرًا لا تكفيهم. بالصور.. رجال المرور إفطارهم في الطرقات وزادهم راحة مرتاديها Advertisements أحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-21 يقف رجال المرور في وسط الطرقات وإفطارهم يكون السهر على راحة زوار هذه البلاد وقاصدي المسجد الحرام. فذاك يقف أمام إحدى الإشارات، أو ينظم حركة السير، وآخر يوجّه قائد مركبة أو يباشر حادث سير؛ فكلمة شكرًا لا تكفيهم. 21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 12:24 AM يقفون أمام الإشارات وينظمون حركة السير يقفون أمام الإشارات وينظمون حركة السير يقف رجال المرور في وسط الطرقات وإفطارهم يكون السهر على راحة زوار هذه البلاد وقاصدي المسجد الحرام. فذاك يقف أمام إحدى الإشارات، أو ينظم حركة السير، وآخر يوجّه قائد مركبة أو يباشر حادث سير؛ فكلمة شكرًا لا تكفيهم. ، بالصور.. رجال المرور إفطارهم في الطرقات وزادهم راحة مرتاديها ،

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