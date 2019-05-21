، هدف قاتل يقود الأهلي لمواجهة الهلال في ثمن نهائي أبطال آسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - هزم بختاكور الأوزبكي في آخر مباريات دور المجموعات

تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم لدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد تغلبه على ضيفه بختاكور الأوزبكي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيواجه الأهلي نظيره الهلال في دور ثمن النهائي مطلع شهر أغسطس المقبل في مباراتي ذهاب وإياب 6 أغسطس و 13 أغسطس.

انتهى زمن الشوط الأول سلبيًا بين الفريقين مع أفضلية أهلاوية وفشل مهاجمو الفريقين في هز شباك كلا المرميين.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 68 تمكن هداف الفريق الأهلاوي عمر السومة من إحراز هدف فريقه الوحيد بعد تلقيه كرة عرضية داخل المنطقة حولها برأسه لتسكن شباك بختاكور.

وفي الدقيقة 88 تمكن بختاكور من معادلة النتيجة عن طريق لاعبه إيغور سيرجييف بعد متابعته لكرة عكسية أمام المرمى، قبل أن يضيف عبدالرحمن غريب الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 92 والذي قاد فريقه لدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.