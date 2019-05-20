انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار مفاجئ بنقل مباراة سعودية-إيرانية خارج العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:54 مساءً - أعلن نادي النصر السعودي تلقيه، الاثنين، خطاباً من اتحاد الكرة في بلاده، يُفيد بتأجيل مباراته أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني، التي كانت مقررة إقامتها، الثلاثاء، في العراق، في ختام دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وذكر حساب النادي السعودي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الاتحاد السعودي أبلغ نادي النصر بتأجيل ونقل مباراة الفريق أمام ذوب آهن، بناءً على خطاب من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق".

وتُعد المباراة "تحصيل حاصل" لكلا الفريقين؛ بعدما ضمنا التأهل عن المجموعة الأولى؛ إذ يتصدر الفريق الإيراني جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن النصر السعودي.

Advertisements

ومنذ ثلاثة أعوام تلعب الفرق السعودية لقاءاتها أمام نظيرتها الإيرانية على "ملاعب محايدة" بقرار من الاتحاد الآسيوي للعبة.

وكان النصر قد خاض مباراة الذهاب أمام ذوب آهن في دبي الإماراتية، فيما وقع اختيار الفريق الإيراني على كربلاء العراقية لخوض مباراة الإياب باعتبارها ملعباً بيتياً.

ولا يُعرف بعد سبب تأجيل المباراة ونقلها؛ إذ تقول بعض التقارير الصحفية إن السبب يكمن في الأحداث التي رافقت مباراة ذوب آهن والزوراء ضمن لقاءات المجموعة ذاتها، فضلاً عن عدم توفر وسائل السلامة للاعبين، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن السبب يتعلق بالأوضاع السياسية الملتهبة في المنطقة.