انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أمير قطر.. ملك الأردن يجري مباحثات في الكويت والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:54 مساءً - أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، مباحثات في الكويت مع أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تناولت عدداً من القضايا.

وتأتي الزيارة بعد ساعات من زيارة أجراها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الكويت، في وقت تشهد منطقة الخليج توتراً على خلفية النزاع بين إيران من جهة وأمريكا وحلفيتها السعودية والإمارات من جهة أخرى.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ركزت المباحثات على عمق العلاقات بين البلدين، والمستجدات في المنطقة، كما أكد الزعيمان اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الأردن والكويت، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أكد العاهل الأردني وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في دول الخليج العربي في الحفاظ على أمنهم واستقرارهم.

كما أشاد أمير دولة الكويت بمواقف الأردن في دعم القضايا العربية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.