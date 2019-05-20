انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب يتحدث عن حقيقة التفاوض مع الإيرانيين: سيتصلون والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:54 مساءً - نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن محاولة الولايات المتحدة التفاوض مع إيران، واصفاً إياها بـ"الزائفة".

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "الإعلام الزائف يتحدث عن محاولات أمريكية للتفاوض مع إيران، دون علم بالحقيقة، هذه تقارير زائفة".

وتابع الرئيس الأمريكي في تغريدة أخرى قائلاً: "ستتصل إيران عندما تكون جاهزة، في الوقت الراهن سيواصل الاقتصاد الإيراني انهياره، وهذا أمر حزين للإيرانيين".

وكان الرئيس الأمريكي هدد إيران، أمس الأحد، بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.

وكتب ترامب على "تويتر": "إذا أرادت إيران الحرب فستكون تلك الحرب هي النهاية الرسمية لها"، وتابع: "لا تهددوا الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً".

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وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت البحرية الأمريكية إجراء مناورات بَحرية في بحر العرب، بمشاركة حاملة طائرات أرسلتها مؤخراً إلى منطقة الخليج لمواجهة "تهديدات" محتملة من طهران.

التحركات العسكرية جاءت بعدما أثار مضيق هرمز، الشريان الرئيس لنقل الطاقة في العالم، حرباً كلامية بين طهران وواشنطن ودول خليجية، عقب تهديد إيران بإغلاقه رداً على تحرُّك أمريكي لـ"تصفير" صادرات الأخيرة من النفط.

وما زاد الوضع تأزماً تعرُّض 4 سفن تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان كانتا ستتجهان إلى واشنطن، لهجمات قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي البحري، ولم تعلن أية جهةٍ مسؤوليتها عن الهجمات.

وبعدها بيومين أعلنت السعودية أن طائرات مسيَّرة هاجمت محطتين لضخ النفط، في محافظتي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض، في حين أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.

وعلى أثر هذه الأزمة وتصاعد التحركات العسكرية في مياه الخليج، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية تفيد باستعداد طهران لتنفيذ هجمات قد تستهدف القوات الأمريكية أو مصالح واشنطن بالمنطقة.