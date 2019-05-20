انت الان تتابع تفاصيل خبر ضغوط أمريكية لوقف بيع تقنيات تجسس للسعودية والإمارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 11:54 مساءً - طالب مشرعون أمريكيون سلطات بلادهم بوقف تزويد الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، بتقنيات تجسس متقدمة.

وعبر المشرعون في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس، اليوم الاثنين، عن قلقهم البالغ من بيع تقنيات تجسس متقدمة لتلك الدول.

وطالبت رسالةُ المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بومبيو وكوتس، بوقف تزويد الحكومات المنتهكة لحقوق الإنسان بقدرات المراقبة المتطورة.

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ووفق شبكة "الجزيرة"، أعربت رسالة المشرعين عن هذه المخاوف وحثت وزير الخارجية ومدير الاستخبارات على "اتخاذ خطوات للتخفيف من استخدام الحكومات الأجنبية لهذه التقنيات التي يحصلون عليها من شركات أمريكية بطريقة مسيئة وغير قانونية لا تتوافق مع القانون والقيم الأمريكية".

وبحسب تقارير صحفية، فإن الشركات التي تقدم هذه التقنيات قد باعت خبرات وتكنولوجيات القرصنة لحكومات استبدادية، بما في ذلك السعودية والإمارات، والتي استغلتها بدورها في التجسس على معارضين وصحفيين، بحسب "موقع الجزيرة نت".

وأشار أحد هذه التقارير إلى أن تلك التقنيات ربما تكون قد استخدمتها المملكة السعودية في مراقبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، الذي تمت تصفيته في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر الماضي.