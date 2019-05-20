إفطار رمضاني بحضور السفير أبي زيد لتعزيز مشاركة الشباب في التبادل الثقافي

2019-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد أكثر من 100 شاب وشابة سعوديين من خريجي برامج التبادل الثقافي التي ترعاها الحكومة الأمريكية حيث شاركهم تناول وجبة الإفطار الرمضانية وسلط الضوء على أهمية التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.

وأشاد أبي زيد بما يجمع البلدين من تاريخ طويل من التعاون المشترك، كما شاركهم رؤيته للمستقبل الباهر الذي ينتظر العلاقات الثنائية.

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وتطور بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة وتنفذ مجموعة واسعة من برامج التبادل الأكاديمي والثقافي لتشجيع الأمريكيين والسعوديين على التعلم من بعضهم البعض، حيث درس مئات الآلاف من السعوديين ومنهم من لا يزال يدرس في الكليات والجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

كما شارك الآلاف غيرهم في برامج تدريبية صُممت خصيصاً لهم وركزت على مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك ريادة الأعمال والتعليم والطاقة، وقد ساعدت خبراتهم في إثراء العلاقات الأمريكية السعودية وتعزيزها.