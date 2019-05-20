بقرار بدر الفرحان .. تكليف عبدالعزيز السماعيل بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أصدر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، مساء اليوم الاثنين، قرارًا بتكليف عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون إلى أن يتم إعادة تشكيل المجلس، بعد أن قبل استقالة الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف.

جاء ذلك بحسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة الثقافة، عبدالكريم الحميد.