الشاعر الزايدي يشدو: قدمك صقور الحزم وأبطال سلمان

2019-05-20

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تفاعل الشاعر عيّاد بن محمد الزايدي مع ما سطره جنودنا البواسل بعد أن تمكنوا من اعتراض صاروخين بالستيين فجر اليوم الاثنين في سماء الطائف وجدة أطلقته جماعة الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وثمّن الزايدي الدور الكبير الذي يبذله جنودنا البواسل في دحر أعداء الدين والوطن على الأرض أو في السماء، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويحفظهم من كل مكروه.

نص القصيدة:

يا بلادنا يا قبـلـة المسلـمـينـي

يالمملكة يا أغلا ثرا بين الأوطان

حنا ذراك من العدا الحاقديني

ناقف ونردع كل مغرض وخـوان

Advertisements

يالحوثي أنته نقص وأنته لعيني

أنته ذنب ليران وش كانت إيران

البارحة يوم العرب هاجعينـي

ردوك خايب وأنت خايب وخسران

لا تحسبنك يالنقيصة فطيني

قدمك صقور الحزم وأبطال سلمان

ويالمملكة تبختري وطربيني

تبختري مادام لك راس وأمتان