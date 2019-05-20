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الشاعر الزايدي يشدو: قدمك صقور الحزم وأبطال سلمان
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف
تفاعل الشاعر عيّاد بن محمد الزايدي مع ما سطره جنودنا البواسل بعد أن تمكنوا من اعتراض صاروخين بالستيين فجر اليوم الاثنين في سماء الطائف وجدة أطلقته جماعة الميليشيات الحوثية الإرهابية.
وثمّن الزايدي الدور الكبير الذي يبذله جنودنا البواسل في دحر أعداء الدين والوطن على الأرض أو في السماء، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ويحفظهم من كل مكروه.
نص القصيدة:
يا بلادنا يا قبـلـة المسلـمـينـي
يالمملكة يا أغلا ثرا بين الأوطان
حنا ذراك من العدا الحاقديني
ناقف ونردع كل مغرض وخـوان
يالحوثي أنته نقص وأنته لعيني
أنته ذنب ليران وش كانت إيران
البارحة يوم العرب هاجعينـي
ردوك خايب وأنت خايب وخسران
لا تحسبنك يالنقيصة فطيني
قدمك صقور الحزم وأبطال سلمان
ويالمملكة تبختري وطربيني
تبختري مادام لك راس وأمتان
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