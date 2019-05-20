شكرا لقرائتكم إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان وإعلان التفاصيل الأربعاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-20 إطلاق مسابقة للقرآن الكريم والأذان وإعلان التفاصيل الأربعاء المقبل متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان. وقال المستشار تركي آل الشيخ إنه سيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم، موضحًا أن الفرصة ستكون متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم، متمنيًا التوفيق للجميع.









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