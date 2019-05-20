مساهمة الملك سلمان وولي العهد في دعم جود الإسكان تريح قلوب الأسر الأشد حاجة

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت مساهمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم منصة جود الإسكان، على الدور الاجتماعي للقيادة في عملية تسريع عجلة التنمية، وذلك عبر تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي، وسط تكامل الجهات الحكومية والخيرية والتجارية والأفراد لتوفير الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة، وهو دور نابع من منصة جود والتي تعكس عمق المبادئ الإسلامية والقيم العربية في المجتمع السعودي في تكاتفهم لتوفير الحلول السكنية تجاه هذه الأسر.

استدامة عطاء وتيسير للمساهمة:

وتشارك الأفراد والمؤسسات في منصة جود يجسد أيضًا الحكومة الفاعلة والمواطنة المسؤولة من خلال تحول رقمي وحوكمة فاعلة لاستدامة العطاء الإسكاني لهذه الأسر، خاصةً وأن المنصة يسّرت عملية مساهمة الأفراد والمؤسسات في المجال العطاء الخيري الإسكاني وهي موجهة للمساهمين في أعمال الخير تمكنهم من وصول مساهماتهم لمستحقيها بكل يسر وسهولة.

ومع انطلاق منصة جود الإسكان اليوم الاثنين، قدّم خادم الحرمين الشريفين دعمًا سخيًا بمبلغ 100 مليون ريال، للمنصة، كما قدّم ولي العهد مبلغ 50 مليون ريال دعمًا أيضًا بهدف تقديم العون والمساعدة للأسر المحتاجة في المجال السكني ضمن عدة مسارات مثل دعم الإيجار ودعم توفير المسكن.

ما هي جود الإسكان؟

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وتُعد منصة جود الإسكان، منصة إلكترونية تابعة لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية وواجهة للعمل الخيري وفق ضوابط محددة تتكامل فيها جهود العديد من الجهات ذات العلاقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن، حيث تعمل على عدة مسارات تشمل دعم الإيجار ودعم توفير المسكن، وستتيح المنصة مستقبلًا إمكانية تقديم العطاء الخيري لدعم فواتير الخدمات، والصناديق الوقفية، والمساهمة العينية للأسر المحتاجة.

وتتيح المنصة للمجتمع (أفرادًا ومنظمات) فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، وتهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري، إضافة إلى رفع المساهمة المجتمعية للأفراد في المشاركة بتوفير المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة في المجتمع، ورفع موثوقية العطاء الخيري عبر توفير وسيلة موثوقة للتمويل الجماعي تسهل الوصول للحالات المتعثرة ودعمها.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المنصة في خلق أداة وصل فعالة وذات رقابة وموثوقية عالية بين الجهات والأفراد من أهل الخير والمستفيدين والمستحقين من هم بحاجة للدعم، وفتح باب جديد لأعمال الخير في المجتمع، وتفعيل دور الأفراد والمنظمات في مجال الخدمة الاجتماعية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المبادرة والمساهمة فيها من خلال الموقع الإلكتروني لـ”جود الإسكان” هنا.