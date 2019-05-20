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فيديو.. أمطار العصر تلطف الأجواء شرق البرك
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
هطلت بعد ظهر اليوم الاثنين، أمطار متوسطة إلى غزيرة على قرى شرق محافظة البرك، شملت الكدا، والمديد، والجمة، وذرا، وصولاً إلى محافظة محايل عسير.
وسالت على إثر الأمطار العديد من الشعاب والجداول الصغيرة والأودية، وسط مطالبات من الدفاع المدني بضرورة توخي الحذر في مثل هذه الأجواء، وعدم النزول للأودية.
وتتعرض منطقة عسير إلى أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وبيشة وتثليث وأحد رفيدة والحرجة وطريب وتنومة والنماص وبلقرن ورجال ألمع ومحايل عسير والمجاردة وبارق.
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