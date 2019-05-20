رصد 51 مخالفة بلدية في مرافق تداول الأغذية الرمضانية جنوب الطائف

2019-05-20

متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

رصدت أمانة الطائف مُمثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية 51 مخالفة للاشتراطات الصحية في المطاعم ومحلات بيع المأكولات الرمضانية في جنوب المحافظة، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة ضمن (حملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائي.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الفرع ضبط أكثر من 51 مخلفة صحية شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أماكن التحضير للأطعمة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية بأماكن التحضير، وملاحظات على العمالة والتراخيص، واتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق المخالفات المضبوطة.

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كما أزالت الأمانة البسطات العشوائية المخالفة، والتي استغلت الأرصفة ومواقف السيارات وتسببت في مزاحمة المشاة وتشويه المظهر العام للشوارع والميادين، بالإضافة إلى رصد بيع مواد غذائية مجهولة المصدر وعرضها بشكل غير صحي، مما قد تسبب من أخطار صحية على المستهلكين.

وحذّرت أمانة الطائف كل مَن تُسول له نفسه مخالفة الأنظمة والتعليمات أو تعريض أرواح المواطنين للخطر بأنه سيتعرض للأنظمة الجزئية الصارمة، كما سيتم إغلاق المنشآت التي تتكرر مخالفاتها وتجاوزاتها، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية الصحية ستواصل تصحيح المخالفات الصحية، وتوعية العاملين بالمنشآت بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة.