فيديو .. من هو جهيمان العتيبي وكيف كانت نهاية جماعته؟

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت حلقة اليوم من مسلسل العاصوف 2 الضوء على حادثة احتلال الكعبة بعد اقتحام الحرم المكي من قبل جهيمان ورفاقه.

وجهيمان العتيبي هو أبرز الأسماء وقائد عملية اقتحام الحرم المكي عام 1979 وهو من مواليد 16 سبتمبر 1936، وكان جهيمان موظفًا في الحرس الوطني لثمانية عشر عامًا، وكان قد درس حتى الصف الرابع من المرحلة الابتدائية، وانتقل بعدها إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وهناك التقى جهيمان بـ محمد بن عبد الله القحطاني.

تزوّج جهيمان أخت محمد القحطاني لتبدأ بعدها حادثة الحرم المكّي الشهيرة في غرّة مُحرّم من العام 1400 من الهجرة والتي اعتبرها منفذوها تحقيقًا لقدوم مُجدِّد كل مئة سنة، ودفعوا لمبايعة محمد عبد الله القحطاني، خليفة للمسلمين، وإمامًا لهم على أنه المهدي المنتظر.

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ومن خلال الرسائل التي كان يكتبها جهيمان لأتباعه، يتضح أنهم يأخذون بتكفير المجتمع، لأنه لا يحكم بشرع الله، داعين إلى هجر المجتمع ووسائله المدنية، مثل: الصحافة، والتلفزيون، والانعزال عنه، تجنبًا لتفشى الفساد والرذيلة، رافعين شعار عدم موالاة الأنظمة التي لا تحكم بشرع الله ولا تنتهي بنواهيه.

بعد 15 يومًا من احتلال الحرم المكي تمكّن الأمن السعودي من تحرير بيت الله الحرام من الفئة الباغية، وتم فتح المسجد أمام الزُّوار والمعتمرين بعد أن قُتل عدد كبير من أنصار جهيمان حيث إنه في 16 محرم 1400هـ عقب صلاة الظهر، توصّلت القوات السعودية إلى المكان الذى يختبئ فيه قائد المجموعة جهيمان العتيبي حيث عثر عليه في موقع منعزل كان يتخذه مع مساعديه كمقر لإدارة عملية الحصار.

وفي صبيحة يوم الأربعاء 19 صفر، تم تنفيذ حكم الإعدام حدًّا بالسيف على رؤوس مَن تمت إدانتهم في هذه الواقعة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلًا، حسب أحكام القضاء الشرعي، حيث تم إعدام 61 مدانًا وسجن 19 آخرين.

ويُسلط الجزء الثاني من مسلسل العاصوف الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة بعد منتصف السبعينيات حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصيات العمل وتطوّر علاقاتها، آخذًا في الاعتبار التطورات الإنسانية والاجتماعية في المملكة.

ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف، بالإضافة إلى الفنان ناصر القصبي كل من حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وهو من إخراج المثنى صبح.