عدسات مصوري الباحة تنقل جمالها بعد هطول الأمطار

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

شهدت منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، مما دعا المصورين إلى الذهاب للأماكن البارزة لالتقاط الصور وإظهار الجمال الرباني في هذه المنطقة السياحية الطبيعية التي حباها الله جمال يسحر القلوب والعيون.

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وقال مصور قناة العربية عماد الزهراني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن دائمًا الصور التي يلتقطها بعدسته تكون جميلة، ولا يجد تعبًا في ذلك، ففي جميع الفصول، الباحة تبهره بالجمال الساحر وتجعله يذهب في كل الاتجاهات لالتقاط صور يثق أنها ستكون متداولة في كل المواقع داخليًا وخارجيًا.

ومن جهته، قال المصور جابر الغامدي إن منطقة الباحة غنية بالمناظر الطبيعية فكل صورة تجدها تعبر عن نفسها دون أي إضافات أو تعديل، ولا يقتصر التصوير في فصل معين بل كل فصول الباحة جميلة وأستمتع بتصويري لمناظرها ومعالمها.