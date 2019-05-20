- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عدسات مصوري الباحة تنقل جمالها بعد هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عدسات مصوري الباحة تنقل جمالها بعد هطول الأمطار
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
شهدت منطقة الباحة هطول أمطار غزيرة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، مما دعا المصورين إلى الذهاب للأماكن البارزة لالتقاط الصور وإظهار الجمال الرباني في هذه المنطقة السياحية الطبيعية التي حباها الله جمال يسحر القلوب والعيون.
وقال مصور قناة العربية عماد الزهراني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إن دائمًا الصور التي يلتقطها بعدسته تكون جميلة، ولا يجد تعبًا في ذلك، ففي جميع الفصول، الباحة تبهره بالجمال الساحر وتجعله يذهب في كل الاتجاهات لالتقاط صور يثق أنها ستكون متداولة في كل المواقع داخليًا وخارجيًا.
ومن جهته، قال المصور جابر الغامدي إن منطقة الباحة غنية بالمناظر الطبيعية فكل صورة تجدها تعبر عن نفسها دون أي إضافات أو تعديل، ولا يقتصر التصوير في فصل معين بل كل فصول الباحة جميلة وأستمتع بتصويري لمناظرها ومعالمها.
كانت هذه تفاصيل خبر عدسات مصوري الباحة تنقل جمالها بعد هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.