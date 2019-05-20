تدخل جراحي ناجح ينقذ سيدة وتوأمها في حفر الباطن

2019-05-20

متابعات الخليج 365 - حفر الباطن

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال تدخلًا طبيًا ناجحًا لإنقاذ حياة سيدة حامل بتوأم وهي في شهرها السابع.

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وحضرت السيدة إلى قسم الإسعاف والطوارئ وبعد الكشف عليها اتضح أنها تعاني من نزيف شديد ناتج عن شرخ في مكان عملية قيصرية أجرتها في وقت سابق إضافة إلى ارتخاء شديد في الرحم.

وبعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة قرّر الفريق الطبي إجراء عملية مستعجلة حيث تم ربط الشرايين الرحمية الرئيسة للسيطرة على النزيف وإعطاء المريضة 6 وحدات دم و 4 وحدات بلازما، وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة.