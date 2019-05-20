- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تدخل جراحي ناجح ينقذ سيدة وتوأمها في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تدخل جراحي ناجح ينقذ سيدة وتوأمها في حفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
أجرى الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال تدخلًا طبيًا ناجحًا لإنقاذ حياة سيدة حامل بتوأم وهي في شهرها السابع.
وحضرت السيدة إلى قسم الإسعاف والطوارئ وبعد الكشف عليها اتضح أنها تعاني من نزيف شديد ناتج عن شرخ في مكان عملية قيصرية أجرتها في وقت سابق إضافة إلى ارتخاء شديد في الرحم.
وبعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة قرّر الفريق الطبي إجراء عملية مستعجلة حيث تم ربط الشرايين الرحمية الرئيسة للسيطرة على النزيف وإعطاء المريضة 6 وحدات دم و 4 وحدات بلازما، وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تدخل جراحي ناجح ينقذ سيدة وتوأمها في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.