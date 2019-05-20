تسجيل اختبار القدرة المعرفية ومواعيد عقد الاختبارات للذكور والإناث عبر موقع قياس

نرصد تفاصيل تسجيل اختبار القدرة المعرفية للنساء والرجال، ومواعيد اختبار القدرات قياس، إذ نتابع مع حضراتكم الأخبار الجديدة التي وردت من المركز الوطني للقياس والتقويم، حيث قام مركز قياس بالإعلان عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرة المعرفية لعام 1440/2019 لكل من الذكور والإناث، والطريقة الصحيحة للتسجيل عبر الرابط الرسمي لقياس.

تسجيل قياس اختبار القدرات يكون بداية من يوم الأحد الموافق 19-5-2019 إلى يوم الخميس 27-6-2019، أما عن امتحانات القدرة المعرفية سوف تُعقد ابتداءً من الفترة 1-7-2019 إلى 3-7-2019. كما قام قياس أيضا بتخصيص أول أسبوع من التسجيل لمن يريدون الترشح على وظائف العدل، أما الاسبوع التاني فيكون التسجيل للكل فيما عدا من لديه نتيجة اختبار سابق.

اختبار القدرة المعرفية تسجيل لعام 1440

اختبار القدرة المعرفية هو عبارة عن اختبار مهني مُقدم من مركز الوطني قياس، وذلك لمن يريد التقدم في مختلف الوظائف الحكومية التي تعقد اختبار للمتقدم على الوظائف، كما ان الاختبار عبارة عن قياس لأربعة قدرات وهم:

القدرة اللفظية حيث المقدرة على استخدام الكلمات وفهم معانيها بشكل جيد، وكذلك المعاني الموجودة في جملة أو فقر مكتوبة.

القدرة الكمية: يتهم بكيفية معالجة كمية من المعلومات.

القدرة الاستدلالية: يختص بطريقة استخدام المنطق في التفكير عن طريق القواعد لاستنباط البيانات والمعلومات وبالتالي الوصول إلى استنتاجات.

القدرة المكانية: وهي عبارة عن القدرة على التكيف البصري عن طريق استخدام صور وأشكال هندسية وكيفية تخيل الأشكال ذات الأبعاد الثنائية كأنها ثلاثية الأبعاد.

أكد كل من المركز الوطني للقياس ووزارة العدل على المتقدمين للوظائف على أهمية النجاح في اختبار قياس القدرة المعرفية 1440، وذلك عبر الدخول على رابط تسجيل قياس قدرات لمن هو يرغب التسجيل في الاختبارات.

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