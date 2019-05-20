رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية الدورة التاسعة عشر يونيو 2019 – موعد صرف دفعة الاستحقاق...

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية الدورة التاسعة عشر يونيو 2019 نرصده لكم عبر موقعنا “نجوم مصرية” عبر مقالنا اليوم، حث أعلن اليوم برامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الدور ال19، ويشار إلى أنه وفقاً للألية المتبعة في برنامج الدعم النقدي “حساب المواطن” فإن الإفصاح عن أسماء المستفيدين من دفعات الاستحقاق الجديدة للدعم والذين توافرت لديهم شروط الأهلية يتم إعلان أسمائهم قبيل صدور دفعة الدعم المادي بأيام قليلة، لذا فقد دعا البرنامج جميع المستفيدين إلى عمل زيارة إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن للتحقق من نتائج الأهلية الدفعة ال19 شهر يونيو 2019.

نتائج الأهلية الدورة 19 شهر يونيو

من خلال رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية بالضغط هنا يمكن لجميع المستفيدين معرفة النتائج، حيث أن الذين توافرت لديهم شروط الأهلية سوف يتمكنون من صرف دفعة الاستحقاق ال19 والمقرر صرفها يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل.

والجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن كان قد أودع مبلغ 2.5 مليار ريال سعودي في حساب المستفيدين من الدفعة ال18 عن شهر مايو 2019م ، وقد بلغ قيمة التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال، أما عن نسبة المواطنين المستفيدين من الدعم والمستوفين لكافة شروط الاهلية فقط بلغت نسبتهم 83.3%.

مواعيد تلقي الشكاوى واستفسارات المواطنين في شهر رمضان

أفاد المتحدث الرسم بأنه قد تم توفير فريق دعم كامل في مركز الاتصال وذلك للعمل على تقديم الخدمات لجميع المستفيدين خلال شهر رمضان الكريم، وأوضح المتحدث المواعيد الرمضانية لتلقي الشكاوى أو الاستفسارات كما يلي:

من يوم الأحد إلى الخميس بداية من الساعة ال10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً.

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الفترة الثانية: من الساعة 8:00 مساءً وحتى الساعة 1:00 صباحاً.

كما يمكن التواصل مع فريق الدعم الفني على مدار ال24ساعة من خلال البريد الإلكتروني @Citizen_care

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