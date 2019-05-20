رابط تقديم وظائف الدفاع المدني وموعد فتح باب القبول والشروط المطلوبة

نقدم لكم رابط تقديم وظائف الدفاع المدني والذي تم الإعلان عنه، وكذلك موعد فتح باب القبول لتقديم الأوراق للإلتحاق ببعض الوظائف المعلن عنها، إذ ينتظر الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية موعد فتح أبواب التقديم في وظائف الدفاع المدني حرصاً منهم على خدمة المملكة والإلتحاق بمؤسسة الدفاع المدني، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه سيكون هناك تعيينات في مؤسسة الدفاع المدني بصفة دورية، نجوم مصرية ينشر لكم تفاصيل التقديم في وظائف مؤسسة الدفاع المدني وموعد تقديم الأوراق وشروط التقديم وكل ما يخص الوظائف الشاغرة.

رابط تقديم وظائف الدفاع المدني

حيث أعلنت إدارة الشؤون العسكرية التابعة لوزارة الداخلية عن إتاحة الفرصة للتقديم في الدفاع المدني على وظائف الرتب التالية:

جندي.

جندي أول.

عريف.

وعلى من يرغب بالتقدم للوظائف السابقة الدخول عبر الموقع الرسمي لوظائف الدفاع المدنيالموقع الرسمي للدفاع المدني.

شروط التقديم لوظائف الدفاع المدني

أن يكون عمر المتقدم ما بين 17 إلى 35 سنة.

أن يكون ذو سمعة حسنة وليس عليه قضايا أو أحكام سابقة.

أن يكون سعودي الجنسية وإذا كان متزوجاً على زوجته أن تكون سعودية الجنسية أيضاً.

أن تكون هويته الوطنية سارية غير منتهية الصلاحية.

موعد التقديم لوظائف الدفاع المدني

سوف يتم فتح باب القبول للتقديم في الوظائف المذكورة ابتداء من صباح الأحد 21 من رمضان 1440 الجاري وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 25 من رمضان 1440.

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