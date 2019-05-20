بلال.. تجربة تفاعلية تنطلق من المدينة المنورة للعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل إيناس المخلفي - المدينة المنورة

رعت الهيئة العامة للترفيه العرض التفاعلي لفيلم بلال الذي قدم ضمن موسم رمضان في المدينة المنورة، وصاحبه معرض تفاعلي تضمن عددا من الفعاليات الترفيهية والثقافية، في الفترة من 12 إلى 19 رمضان.

وتجسد الشخصية «بلال» الفتى الطموح الذي يحلم بأن يصبح محاربا، ويصور حياته مع شقيقته وتعرضهما للاختطاف ثم البيع في مكة ليصيرا مقيدين تحت أمر أكثر رجل نافذ في مكة المكرمة، وقوة بلال في تحديد مصيره ودخوله الإسلام ومقاومة التعذيب ثم التحرر من العبودية ليصبح أول مؤذن في الإسلام.

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فيلم بلال

أول فيلم أنيميشن من إنتاج سعودي (شركة بارجون انترنيمنت) مستوحى من قصة الصحابي الجليل بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تأليف وإخراج أيمن جمال.

عرض للمرة الأولى في فعاليات مهرجان دبي السينمائي في 9 ديسمبر 2015.

عرض في دور العرض في الشرق الأوسط في 8 سبتمبر 2016.

يقدم في هذا الموسم كمعرض تفاعلي هو الأول من نوعه في المنطقة، وسيصدر للعالم وفقا لرؤية المملكة 2030، بهدف تقديم فعاليات ثقافية وترفيهية وفق منهجية منظمة وعمل احترافي

يؤدي أصوات شخصيات العمل الفنانون العرب:

الفنان السوري جمال سليمان وجهاد الأطرش وقصي خضر وفيصل الزهراني وياسر السقاف وياسين كامل.

1 يتيح للزائر التجول في أحداث فيلم بلال بشكل تفاعلي

2 تستغرق الجولة التفاعلية 45 دقيقة

3 يتكون المعرض من 6 أقسام تفاعلية: