بلال.. تجربة تفاعلية تنطلق من المدينة المنورة للعالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل إيناس المخلفي - المدينة المنورة
رعت الهيئة العامة للترفيه العرض التفاعلي لفيلم بلال الذي قدم ضمن موسم رمضان في المدينة المنورة، وصاحبه معرض تفاعلي تضمن عددا من الفعاليات الترفيهية والثقافية، في الفترة من 12 إلى 19 رمضان.
وتجسد الشخصية «بلال» الفتى الطموح الذي يحلم بأن يصبح محاربا، ويصور حياته مع شقيقته وتعرضهما للاختطاف ثم البيع في مكة ليصيرا مقيدين تحت أمر أكثر رجل نافذ في مكة المكرمة، وقوة بلال في تحديد مصيره ودخوله الإسلام ومقاومة التعذيب ثم التحرر من العبودية ليصبح أول مؤذن في الإسلام.
فيلم بلال
- أول فيلم أنيميشن من إنتاج سعودي (شركة بارجون انترنيمنت) مستوحى من قصة الصحابي الجليل بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- تأليف وإخراج أيمن جمال.
- عرض للمرة الأولى في فعاليات مهرجان دبي السينمائي في 9 ديسمبر 2015.
- عرض في دور العرض في الشرق الأوسط في 8 سبتمبر 2016.
- يقدم في هذا الموسم كمعرض تفاعلي هو الأول من نوعه في المنطقة، وسيصدر للعالم وفقا لرؤية المملكة 2030، بهدف تقديم فعاليات ثقافية وترفيهية وفق منهجية منظمة وعمل احترافي
- يؤدي أصوات شخصيات العمل الفنانون العرب:
- الفنان السوري جمال سليمان وجهاد الأطرش وقصي خضر وفيصل الزهراني وياسر السقاف وياسين كامل.
1 يتيح للزائر التجول في أحداث فيلم بلال بشكل تفاعلي
2 تستغرق الجولة التفاعلية 45 دقيقة
3 يتكون المعرض من 6 أقسام تفاعلية:
- عرض 3D لفيلم بلال وغزوة بدر الكبرى التي تستغرق 20 دقيقة
- عرض الهولوجرام للسيرة الذاتية لشخصيات فيلم بلال من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
- تجربة الأذان الأولى التي خاضها سيدنا بلال في أجواء تنافسية بين الزوار
- مسرح الظل المتحرك الذي يعرض رحلة بلال في 20 دقيقة
- ركن الحكواتي وفيه يقص الحكواتي للأطفال عددا من القصص ويتفاعل معهم بطرح الأسئلة
- ركن ألعاب الواقع الافتراضي
- ركن مسابقة الواقع من الخيال، وفيه تعرض على شاشات تفاعلية سلسلة من الحقائق والمعلومات عن الفيلم، ويتاح للزائر المشاركة والفوز بعدد من الجوائز
- ركن رماية السهم مع بلال وسعد، ويتاح فيه للأطفال تجربة رماية السهم
- ركن المحاربة، ويتاح للأطفال اختيار السيوف والأقنعة وتجربة المبارزة
- ركن سباق الخيل المستوحى من قصة بلال
- ركن الأعمال الفنية، ويتيح للأطفال تعلم مهارات فنية مختلفة مثل صناعة الدمى
- خيمة الضيافة الرمضانية
- سوق التراث القديم والهدايا التذكارية
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