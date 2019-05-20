«ليالي رمضان» تستقطب 13 ألف زائر في مشروع وسط العوامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت فعاليات «ليالي رمضان» التي تنظمها بلدية محافظة القطيف في مشروع وسط العوامية حضورا لافتا بلغ نحو 13 ألف زائر من مختلف محافظات ومدن المنطقة.

وتضمنت الفعاليات أركانا ثقافية وصحية وفلكلورا شعبيا من التراث المحلي، إضافة إلى المتحف القطيفي، وركن الحرفيين والأكلات الرمضانية وإفطار رمضاني شعبي، وألعاب شعبية، وألعاب أطفال وتصوير فوتوجرافي.

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وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن المهرجان يهدف إلى إيجاد منافذ بيع للأسر المنتجة وتشجيعهم ودعمهم على الاستمرار، وتطوير ما لديهم والحفاظ على الموروث التراثي والثقافي والشعبي، وخلق فرص عمل خلال المهرجانات والفعاليات، يستفيد منها أبناء وبنات المحافظة وتسويق المنتجات المحلية والأعمال اليدوية وإبرازها.

وقدم المهندس الحسيني شكره لجميع المشاركين والمساهمين مع البلدية في تنفيذ المهرجان، والطاقم المكون من لجان عدة من مسؤولي البلدية والكوادر المتطوعين مشيدا بجهود الجميع، مبينا أهمية تشجيع مثل هذه الفعاليات وتعزيزها كونها وجهة سياحية تسويقية للمواطنين والمواطنات.

وأكد منسق الفعاليات علي الناصر حرص استثمار مشروع وسط العوامية في خلق حراك ثقافي وتراثي مميز، مشيرا إلى أن اختيار شهر رمضان لإقامة مهرجان سياحي ترفيهي لمناسبة الأجواء في هذه الفترة التي تمكن الجميع من الاستفادة من المواقع المفتوحة في مشروع وسط العوامية وإقامة الأنشطة والفعاليات.