رصد 51 مخالفة بمرافق تداول الأغذية الرمضانية جنوب الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

رصدت بلدية جنوب الطائف الفرعية 51 مخالفة للاشتراطات الصحية في المطاعم ومحلات بيع المأكولات الرمضانية، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغذائية. وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الفرع ضبط أكثر من 51 مخلفة صحية، شملت تدني مستوى النظافة، وسوء أماكن تحضير الأطعمة، وسوء الحفظ والتخزين، وتدني مستوى التهوية بأماكن التحضير، وملاحظات على العمالة والتراخيص، واتخذ الفرع الإجراءات النظامية بحق المخالفات المضبوطة.

وأزالت بلدية جنوب الطائف البسطات العشوائية المخالفة التي استغلت الأرصفة ومواقف السيارات، وتسببت في مزاحمة المشاة وتشوية المظهر العام للشوارع والميادين، إضافة إلى رصد بيع مواد غذائية مجهولة المصدر وعرضها بشكل غير صحي، مما قد يسبب أخطارا صحية على المستهلكين.

وتوعدت أمانة الطائف مخالفي الأنظمة والتعليمات مما يعرض أرواح المواطنين للخطر، بالأنظمة الجزائية الصارمة، كما سيجري إغلاق المنشآت التي تتكرر مخالفاتها وتجاوزاتها، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية ستواصل تصحيح المخالفات الصحية، وتوعية العاملين بالمنشآت بضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بمعايير النظافة المطلوبة.