ضبط 503 بائعين مخالفين وإتلاف 521 بسطة عشوائية بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبطت أمانة محافظة جدة خلال النصف الأول من رمضان 503 بائعين مخالفين، وأتلفت 521 بسطة عشوائية في مواقع متفرقة بنطاق 19 بلدية فرعية، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في أنحاء المملكة، بهدف تحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والجهات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وكثفت أمانة جدة عبر المراقبين الميدانيين بجانب اللجان المختصة بمكافحة البيع الجائل والتفتيش على الأسواق الشعبية، أعمال الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية، إلى جانب البسطات الرمضانية لا سيما الموسمية منها للتأكد من استيفاء الشروط الصحية كافة، إضافة لتكليف فرقة مختصة لأعمال الجولات الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط غير النظامية في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها، ضمن جهودها في حملة الرقابة البلدية خلال موسم شهر رمضان المبارك.

وحرصت الأمانة على إيجاد تنظيم وآلية للبيع المتجول للباعة السعوديين وفق ضوابط ومعايير تتسم بتقنين هذه الظاهرة وتحويلها من كونها ظاهرة سلبية، لتصبح عملا مقننا ومنظما بإعطاء الفرصة للمواطن، ليتمكن من البيع والتكسب بالطرق المشروعة، من خلال عرض بضاعته في مواقع مناسبة بصورة لا تشوه المنظر العام للمدينة، وفق تنظيمات واشتراطات مقننة.

رخص البسطات الرمضانية التي أصدرتها أمانة جدة:

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- 440 رخصة في نطاق 17 بلدية فرعية

- تصدرت بلدية جدة التاريخية: 92 رخصة

- جدة الجديدة: 87 رخصة

- الصفا والمطار: 58 لكل نطاق

- جدة البلد: 49 رخصة

- توزعت الرخص المتبقية على عدد من البلديات