استعادة 11 مليون م2 أراض حكومية بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي 11 مليون م2، من الأراضي الحكومية المتعدى عليها في مواقع متفرقة بشكل غير نظامي.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن تلك الأعمال جاءت تنفيذا للإجراءات واللوائح النظامية من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن إزالة التعديات نفذتها الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، وقدرت المساحة بنحو 11.542.745 م2.

ونوه إلى أن الإجراءات شملت رفع المواقع المعتدى عليها مساحيا وتبتير الأراضي المحدثة، علاوة على اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين.

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الإحداثات عبارة عن:

- أحواش مبنية من البلوك

- غرفة عشوائية

- أسلاك شائكة

- عقوم ترابية