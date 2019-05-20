الدفاع المدني يباشر حالات حجز محدودة بسبب الأمطار في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينها، وقد تركزت تلك البلاغات في أحياء: المغمس والشرائع، وجرى التعامل معها دون وقوع إصابات حسبما أوضحه المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف.

وأضاف أنه إثر الأمطار التي هطلت اليوم بأرجاء مكة المكرمة والتي كانت من متوسطة إلى غزيرة، جرى تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار وباشرت فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا، وجرى تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وتهيب المديرية بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح، ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، راجين السلامة للجميع.