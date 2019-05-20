شؤون الحرمين تحشد أكثر من " 2000 " عامل وعاملة وقت هطول الأمطار على المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم ، أكثر من 2000 عامل وعاملة و 4135 معدة وآلية لتصريف وتجديف مياه الأمطار التي شهدها المسجد الحرام.

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وقامت الإدارات الخدمية والميدانية وبالتنسيق مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام بتشغيل كافة طاقتها من الكوادر البشرية والآلية والعمل، وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمالها في نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف، وتنظيم وإدارة الحشود, وذلك أثناء هطول أمطار الخير والبركة على الحرم المكي الشريف.

وعملت الرئاسة على تشغيل الخطط الطارئة في مثل هذه الأجواء خصوصاً مع ما يشهده المسجد الحرام من أعداد هائلة من الزوار والعمار في شهر رمضان المبارك، وذلك وفق برامج زمنية ودورية تم إعدادها مسبقاً بطريقة مهنية تتناسب مع ظروف الزمان والمكان.

من جانبه كثفت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود من أعمالها وإمداد الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المتخصصة في السلامة وإدارة الحشود وتوجيه المصلين إلى داخل أروقة المسجد الحرام حرصاً على سلامتهم.