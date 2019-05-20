السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - بون
من المنتظر أن تحصل زوجة مفتش شرطة في ألمانيا على تعويض من الحكومة الألمانية بقيمة 25 ألف يورو بعد أن عقرها كلب بوليسي في وجهها.
وجرى الإعلان أمس أن المرأة وممثل الحكومة اتفقا على هذا المبلغ في محكمة الاستئناف في مدينة بون غرب ألمانيا.
وكان الكلب البوليسي النرويجي وهو من نوع شيفر يعيش في منزل المرأة وزوجها الذي كان يعمل مدربا للكلاب لدى الشرطة الاتحادية، وفي منتصف ديسمبر 2015 قفز الكلب بشكل غير متوقع مهاجما المرأة في وجهها وقطع أجزاء من وجنتها وشفتيها.
وتقدمت المرأة بشكوى أمام المحكمة قالت فيها إنها لا تزال تعاني وجود ندبات حول فمها، رغم أنها أجرت عمليات جراحية عدة، كما أنها صارت عاجزة عن إقفال شفتيها بشكل سليم فضلا عن اضطرارها للخضوع لعلاج من اضطرابات ما بعد الصدمة حتى بعد مضي شهور على الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 ألف يورو لامرأة عقرها كلب بوليسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.