اكتشاف رسومات رومانية لدرء سوء الحظ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اكتشف علماء الآثار من جامعة نيوكاسل رسومات لأعضاء بشرية رسمها العمال الرومان القدماء في حجر بالقرب من حائط هادريان عندما تمركزوا هناك عام 207 م، حسبما ذكره موقع Qz.
وقال مفتش المعالم الأثرية القديمة مايك كولينز لصحيفة الجارديان إنه جرى العثور على الرسومات بين الكتابات المكتشفة، إذ يعتقد أنها من صنع العمال الذين كانوا يصلحون الجدار في العصر الروماني.
ويعد الرمز المكتشف رمزا شائعا للدلالة على الحظ في ذلك العصر. كما قال أحد علماء الآثار في الجامعة روب كولينز لشبكة سي إن إن إنه وجد ما لا يقل عن 57 رمزا من هذا النوع على طول جدار هادريان في روما القديمة، حيث استخدم الرمز لدرء سوء الحظ.
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