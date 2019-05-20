ترقية وتعيين 25 قاضيا بديوان المظالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية 25 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف «إن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاض من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، وترقية اثني عشر قاضيا من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، كما تضمن الأمر الملكي ترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي / ج) إلى درجة (قاضي / ب)، إضافة إلى تعيين ملازمين قضائيين على درجة (قاضي / ب).

وأكد أن حرص القيادة على دعم القضاء ومنسوبيه يأتي في إطار إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة والحرص على رد المظالم والإنصاف، وعدم المساس بالحقوق أيا كان شكلها ونوعها، ودليل ذلك هذه الأوامر الملكية التي تأتي كلها لدعم الأجهزة القضائية وظيفيا بما ينعكس على كفاءتها، وجودة أعمالها، لتحقيق العدالة الناجزة، بدعم كريم مباشر من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.