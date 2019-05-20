والدان ينسيان رضيعهما في سيارة أجرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقب خروجهما من المستشفى، نسي والدان في مدينة هامبورج الألمانية طفلهما حديث الولادة في سيارة أجرة.

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وذكرت الشرطة على موقع فيس بوك أن الوالدين لم يلحظا أنهما نسيا رضيعهما إلا بعدما انطلقت سيارة الأجرة في طريقها.

وركن السائق سيارته في مرآب سفلي خلال فترة الغداء، وبعد ذلك ذهب إلى مطار هامبورج، ثم أقل راكبا كان له الفضل في اكتشاف الرضيع.

وأبلغ السائق الشرطة، وعقب فترة تمكن الأبوان من جلب رضيعهما من مركز الشرطة.