النور بطل شاطئية اليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حقق فريق النور لقب بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد الشاطئية بنسختها الثانية التي اختتمت منافساتها أمس الأول على ملاعب نادي الخليج بسيهات، بعد فوزه على الصفا بنتيجة شوطين دون مقابل، في المباراة النهائية للبطولة.

وحقق الخليج المركز الثالث بفوزه بشوطين دون مقابل على الترجي الذي حل رابعا.

وفي ختام منافسات البطولة توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن السيهاتي، نادي النور بكأس البطولة، والصفا بدرع المركز الثاني، والخليج بدرع المركز الثالث.