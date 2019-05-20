ميداليتان عالميتان للكيك بوكسينج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض حقق لاعب المنتخب السعودي للكيك بوكسينج يوسف الحربي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 54 كجم في بطولة العالم للكيك بوكسينج التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست. كما حقق زميله فهد الصامطي الميدالية البرونزية في وزن أقل من 60 كجم في البطولة نفسها. من جهته عبر رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان عن سعادته بتحقيق الميداليتين، ومنافسة المنتخبات العالمية التي شاركت في البطولة الدولية، مؤكدا أن المملكة تملك مواهب قادرة على الظهور بمستوى مشرف في جميع المحافل الدولية.



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