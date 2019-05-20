استحداث 3 إدارات نسائية في البلديات الفرعية بالأحساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الأحساء

استحدثت أمانة الأحساء ثلاث إدارات نسائية في البلديات الفرعية التابعة للأمانة «بلدية وسط الهفوف التاريخي، بلدية المبرز، بلدية الهفوف»، على أن تتفرع مهام الإدارة النسائية ببلدية وسط الهفوف إلى 4 بلديات أخرى «الجفر، العمران، العيون، جواثا».

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم أن الأمانة وانطلاقا من دعم واهتمام قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي، استحدثت هذه الإدارات نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل، وسعيا من الأمانة إلى تعزيز خططها الاستراتيجية والخدمية ومبادراتها التطويرية، وإيجاد بيئة عمل تتوافق مع كافة المتطلبات لسرعة إنجاز الأعمال، وذلك عبر تدعيم البلديات الفرعية بالكوادر النسائية، وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالأنشطة النسائية التي قد تتسبب في تأخير تلك المهام من خلال النظام المتبع في الفترة الراهنة.