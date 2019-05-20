تمديد مهلة السماح لترخيص الأسلحة الفردية والذخائر غير النظامية لمدة عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مددت وزارة الداخلية مهلة السماح للمواطنين بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه، وذلك لمدة عام ابتداء من 17 /‏ 10 /‏ 1440هـ.

وقالت الوزارة في بيان أمس «إنه إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 12 شوال 1439، بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية لمدة عام ابتداء من 17 /‏ 10 /‏ 1439، ورغبة من وزارة الداخلية في إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من الأسلحة الفردية والذخائر غير النظامية، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها ويبدي استعداده لتسليمها طواعية قبل ضبطها لديه، وذلك لمدة عام ابتداء من 17 /‏ 10 /‏ 1440هـ، ‏والعمل على تسليم أسلحة المتوفين التي آلت بالإرث أو الوصية، لأقرب مركز شرطة لتصحيح وضعها».

وأهابت الداخلية بعموم المواطنين الاستفادة من هذه المهلة تجنبا لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص.