332 ألفا غرامة لمستثمر خالف نظام السوق السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أدانت هيئة السوق المالية مخالفا لنظام السوق السعودي ولوائحه التنفيذية، حيث صدرت بحقه غرامة مالية بقيمة 332 ألف ريال.

وأشارت إلى صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد ماجد اللهيبي.

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وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه انتهى منطوق القرار بإدانة المذكور بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، شركة جبل عمر للتطوير، الشركة الوطنية للتأمين) وذلك خلال الفترة من 2013/12/09 إلى 2013/12/26، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها. وتضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه.

وأكدت هيئة السوق المالية أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

العقوبات الصادرة