السعودية | التحالف: تدمير أهداف جوية حلقت على مناطق محظورة بجدة والطائف

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير أهداف جوية حلقت على مناطق محظورة بجدة والطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر الاثنين، قد اعترضت أهداف جوية فوق مدينة الطائف، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان.

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وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدميرها.

وبحسب مراسل "العربية" و"الحدث"، فقد تم تدمير الأهداف التي سقطت شظاياها في وادي جليل.

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات على السعودية ودمرتها قوات الدفاع الجوي حتى يوم اليوم 227 صاروخاً باليستياً.