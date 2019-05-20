“الآن” تسجيل حج الداخل 1440 رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والتسجيل في الحج الداخلي...

تسجيل حج الداخل 1440 نرفق لكم رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء المرحلة الأولى من تسجيل حج الداخل 1440 اليوم الإثنين الموافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك والموافق العشرين من شهر مايو الجاري، وسنتعرف معاً على مراحل التسجيل في الحج الداخلي عبر المسار الإلكتروني، بالإضافة أننا سنرفق لكم رابط موقع وزارة الحج والعمرة ورابط المسار الإلكتروني الخاص بتسجيل حج الداخل 1440.

وقد أوضح السيد الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة أن المسار الإلكتروني بالمرحلة الأولى لحجاج الداخل تقوم بالتعريف عن الخدمات التي تقدمها عدد من الشركات المعلنة عن العديد من البرامج للحج الداخلي، مشيراً أن المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني سيتم فيها الحجز وإصدار كافة التصاريح الخاصة بالحج.

تسجيل حج الداخل 1440

التسجيل في الحج الداخلي 1440، وفي نفس سياق الموضوع كما قال نائب وزير الحج والعمرة السعودي أن وزارة الحج والعمرة قامت بإعادة هيكلة البرنامج وذلك حيث تم إعادة تسميته بالبرنامج الاقتصادي 1 والبرنامج الاقتصادي الميسر 2 وذلك من أجل التسهيل على جميع الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام.

ونشرت وزارة الحج والعمرة الخدمات التي يقدمها برنامج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والتي تتضمن العديد من الخدمات التي تسعى للتسهيل على جميع الراغبين في الحجز لأداء مناسك الحج هذا العام.

رابط التسجيل في الحج الداخلي 1440

من خلال موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل (اضغط هنا)، يمكنكم تسجيل في حج الداخل 1440، وأيضاً من خلال موقع وزارة الحج والعمرة اضغط هنا، يمكنكم التسجيل في الحج الداخلي 1440 والإطلاع على المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.