هنا رابط التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل 1440- المرحلة الأولى- خطوات مراحل التسجيل في المسار...

رابط التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هـ، متابعة منا عبر موقعنا “عرب فور نيوز” نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إطلاق المرحلة الأولى من المسار المخصص لحجاج الداخل، والتي بدأت من اليوم الإثنين الموافق 20 مايو 2019 – 20 رمضان 1440 هـ، ونشير إلى أن التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل يقدم ل 227 ألف حاجة وحاجة برامج وباقات حج، ويستفيد من برامح وباقات الحج الداخلي المواطنين والمقيمين، وعبر الأسطر التالية سنقوم بتوضيح كيفية التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 عبر موقع بوابة المسار الإلكتروني للحج.

رابط التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل

من جانبه، أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور/ عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن مرحلة التسجيل الإلكتروني للحج هي بمثابة مرحلة التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركات، مؤكداً بأن عدد الشركات المقدمة للبرامج والباقات في برنامج المسار الإلكتروني للحج 1440 بلغ 190 شركة ومؤسسة.

رابط التسجيل الإلكترون لحجاج الداخل

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فيما سيتم تخصيص المرحلة الثانية للحجز وإصدار تصاريح الحج، والتي حدد موعدها في الأول من ذي القعدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة للتيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، وللإشراف والمراقبة على عمليات بيع البرامج المنفذة حصراً في المسار، حيث سيكون المسار المنفذ الوحيد للحجز في خدمة حجاج الداخل لكافة البرامج المعتمدة وسيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة.

خطوات مراحل التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هـ