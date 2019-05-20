، "قوميز" حضر وسجَّل هدفين.. الدحيل القطري يرافق الهلال لدور الـ 16 ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مباراة شهدت تألقًا لافتًا للمعيوف بدوري أبطال آسيا

حافظ الهلال على صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا (الثالثة) بالرغم من تعادل الدحيل القطري معه 2/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الهلال قد تأهل لدور الـ16 من المسابقة قبل اللقاء (متصدرًا - 13 نقطة)، فيما رافق الدحيل نظيره الهلال إلى دور الـ16 بعد أن حل ثانيًا (9 نقاط).

الشوط الأول

انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. كان الدحيل هو البادئ عند الدقيقة الـ15 من تسديدة قوية من قدم يوسف العربي، اكتفي الحارس الهلالي عبدالله المعيوف بمشاهدتها وهي تسكن الشباك على يمينه.

لم ينتظر الهلال كثيرًا لتعديل النتيجة حينما سدد محمد كنو كرة قوية عند الدقيقة الـ29، ارتدت من الحارس خليفة أبو بكر، ووجدت المتمركز "قوميز" الذي بدوره سدد كرة قويه داخل الشباك.

في الشوط الثاني أضاف الفرنسي "قوميز" الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة الـ55 من تسديدة أرضية زاحفة قوية، استقرت على يمين خليفة داخل الشباك.

تألق الحارس الهلالي المعيوف، وتصدى لكرات دحلاوية خطرة عند الدقائق (63، 78 و85(.

زج المدير الفني بلاعب الخبرة (المخضرم) محمد الشلهوب عند الدقيقة الـ87 وسط تصفيق وتحية من قِبل الجماهير الحاضرة في الملعب.

وعند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (91) سجل خالد منير هدف التعادل للدحيل الذي كان كافيًا لخطف الوصافة، ونيل بطاقة التأهل.