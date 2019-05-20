محمد بن مسعود - الدمام - كشف قائد المنتخب السعودي والهلال ( السابق) سامي الجابر عن سر غيابه عن توزيع جوائز نجوم الموسم الرياضي والذي نظمته رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، حيث أكد الجابر أنه كان يوجد في مكة المكرمة وقتها لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن الدعوة وجهت له من قِبل المنظمين واعتذر لهم.

وكتب عبر تويتر:"من باب التوضيح عدد من الجماهير تتحدث عن عدم حضوري للحفل وتربط ذلك بعدم تلقي دعوة للحضور، ‏الحقيقة أن الأخ العزيز تركي السلطان تواصل معي ودعاني للحضور وكنت وقتها في مكة المكرمة واعتذرت لعدم وجودي بالرياض، ‏فقط للتوضيح وحتى لا يساء الظن".



سامي: هذا سر غيابي عن حفل جوائز نجوم الموسم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-20 كشف قائد المنتخب السعودي والهلال ( السابق) سامي الجابر عن سر غيابه عن توزيع جوائز نجوم الموسم الرياضي والذي نظمته رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، حيث أكد الجابر أنه كان يوجد في مكة المكرمة وقتها لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن الدعوة وجهت له من قِبل المنظمين واعتذر لهم.

وكتب عبر تويتر:"من باب التوضيح عدد من الجماهير تتحدث عن عدم حضوري للحفل وتربط ذلك بعدم تلقي دعوة للحضور، ‏الحقيقة أن الأخ العزيز تركي السلطان تواصل معي ودعاني للحضور وكنت وقتها في مكة المكرمة واعتذرت لعدم وجودي بالرياض، ‏فقط للتوضيح وحتى لا يساء الظن".

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 Advertisements 11:14 PM كشف قائد المنتخب السعودي والهلال ( السابق) سامي الجابر عن سر غيابه عن توزيع جوائز نجوم الموسم الرياضي والذي نظمته رابطة دوري المحترفين لكرة القدم، حيث أكد الجابر أنه كان يوجد في مكة المكرمة وقتها لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن الدعوة وجهت له من قِبل المنظمين واعتذر لهم.

وكتب عبر تويتر:"من باب التوضيح عدد من الجماهير تتحدث عن عدم حضوري للحفل وتربط ذلك بعدم تلقي دعوة للحضور، ‏الحقيقة أن الأخ العزيز تركي السلطان تواصل معي ودعاني للحضور وكنت وقتها في مكة المكرمة واعتذرت لعدم وجودي بالرياض، ‏فقط للتوضيح وحتى لا يساء الظن".



، سامي: هذا سر غيابي عن حفل جوائز نجوم الموسم ،

المصدر : الخليج 365

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