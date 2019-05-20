، "الانضباط" ترفض احتجاج القادسية ضد "مسعود الحزم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج فريق نادي القادسية ضد نظامية مشاركة لاعب فريق نادي الحزم مسعود بخيت.

وكانت إدارة القادسية قد تقدمت باحتجاج، أكدت من خلاله حصول اللاعب على ثلاث بطاقات صفراء؛ وهو ما يعني عدم نظامية مشاركته في مباراة الفريقين في الجولة الـ30 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت نتيجة تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2؛ وهو ما تسبب في هبوط القادسية، فيما يخوض الحزم مباراتَي ملحق مع فريق الخليج.