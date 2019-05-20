محمد بن مسعود - الدمام - تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف. قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-20 صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف. 20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440 Advertisements 10:39 PM تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأنه في صباح اليوم الاثنين رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافًا جوية، تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف؛ فتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف. ، قوات التحالف: الدفاع الجوي السعودي تعترض أهدافًا جوية معادية بجدة والطائف وتُدمِّرها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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