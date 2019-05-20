غرفة الرياض تخاطب المكاتب السياحية للبحث عن بدائل لتركيا

خاطبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مكاتب السفر والسياحة؛ لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزاتهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح، في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا.
وبحسب الخطاب، فقد أخطرت الغرفة مكاتب السفر والسياحة بدورهم بتوعية السياح الراغبين بالسفر بعدم السفر لتركيا؛ لما يتعرض له السياح من مضايقات ومخاطر أمنية وحثتهم على مساعدة من أتموا حجوزاتهم لتركيا في أي مكتب سياحي بالبحث عن بدائل سياحية آمنة.
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