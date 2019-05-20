شهد حي بطحاء قريش بمكة حادثا غريبا من نوعه، حيث اصطدم صندوق شاحنة قلاب بجسر مشاة، ما أدى لتعلق الشاحنة وتعطيل حركة السير في الطريق.
وبدا في الصورة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي الشاحنة مرفوعة من الأمام، وصندوقها عالق بالجسر، قبل أن تباشر الجهات الأمنية الحادث. وفيما طالب بعض متداولي الصورة بمحاسبة السائق بسبب السير بالصندوق مفتوحاً بعد تفريغ الحمولة التي كان ينقلها، رجّح آخرون أن يكون الصندوق انفتح فجأة من تلقاء نفسه بسبب عطل فني في الشاحنة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاحنة عالقة في أحد جسور المشاة بمكة.. والجهات الأمنية تباشر الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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