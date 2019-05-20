شاهد: أمطار صيفية غزيرة في العاصمة السعودية الرياض

هطلت اليوم أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض شملت مدينة الرياض وضواحيها، ولا تزال السماء ملبدةً بالغيوم، جعلها الله سُقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير ، الباحة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة بحسب "واس".

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كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل وأجزاء من منطقتى الجوف والمدينة المنورة.

وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالى وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.