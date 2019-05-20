فتح باب القبول في تقديم وظائف الدفاع المدني 1440 في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة بالمديرية العامة للدفاع المدني، وذلك وفقًا للشروط التالية.

رابط التقديم هنـــا

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

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ألا يقل عمر المتقدم عن (۱۷) عاماً ولا يزيد عن (30) عاماً حسب بطاقة الأحوال وقت تقديم الطلب وعلى أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم، ولا يقل طول المتقدم عن (۱۶۸) سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية .

ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

وأشارت الإدارة إلى أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف، سيكون خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 21 / 9 / 1440هـ، وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 25 / 9 / 1440 هـ.