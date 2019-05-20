هطول أمطار على مكة المكرمة.. وتحذير من جريان السيول

تعرضت منطقة مكة المكرمة، لهطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة منها، فيما طالب مركز العمليات الأمنية المواطنين بالحذر.

وأضاف الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، :«نود أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا بشأن الحالة الجوية في منطقة مكة المكرمة أكدت خلاله، هبوب رياح نشطة، تتسبب في إثارة أتربة يترتب عليها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، في مناطق متفرقة من مكة من بينها محافظتي جدة وخليص؛ حيث تبدأ الحالة الساعة الثانية ونصف ظهرًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

كما توقعت الهيئة، استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى المترفعات، وأشارت إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل وأجزاء من منطقتي الجوف والمدينة المنورة.