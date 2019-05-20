«الشورى» يوافق على دراسة تعديل مادتين من نظام «مكافحة الغش»

وافق مجلس الشورى، على ملائمة دراسة مقترح تعديل المادتين (12 و 13) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس .

واتخذ المجلس قراره، خلال جلسته العادية الـ42 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل المقترح، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .

وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملائمة دراسة التعديل المقترح، حيث بررت قرارها بتزايد حالات الغش التجاري، وعدم تمكن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والاستثمار من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش.

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ويهدف هذا التعديل إلى إيجاد فاعلية ودور أكبر يمكن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني.

وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية للتعاون في مجال الدفاع، الموقع في مدينة الرياض يوم 14 فبراير الماضي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري .

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، الموقع بمدينة الخرطوم بتاريخ 23 يناير الماضي، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

كما وافق المجلس خلال الجلسة، على انضمام المملكة لاتفاقية المحافظة على الطيور المائية المهاجرة في إفريقيا وأوروبا وآسيا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.